Ausstieg aus der rechtsextremen Ecke: Helfer qualifiziert

Branche sieht kleine Fortschritte bei Energiewende Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Niedersachsen kommt voran, ist nach Ansicht der Branche aber noch lange nicht auf dem von der Landesregierung angestrebten Niveau. Wir sehen, es geht in die richtige Richtung. Aber wir sind von vielen Zielen noch weit entfernt, sagte die Vorsitzende des Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE), Bärbel Heidebroek, am Mittwoch. So seien in diesem Jahr bis Ende Oktober 102 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 489 Megawatt installiert worden. So gut war Niedersachsen noch nie. Aber es ist ein Drittel davon, was man wollte, sagte Heidebroek. Im Bereich der Photovoltaik sei erst ein Zehntel der bis 2035 angepeilten 65 Gigawatt am Netz.