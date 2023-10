Ausstellung „Der deutsche Film“ in Völklinger Hütte

Mehr zum Thema

Fernsehen im Seniorenheim: Urheberrechtsstreit vor BGH Verletzt der Betreiber eines Seniorenheims Urheberrechte, wenn er über eine Satellitenanlage TV-Signale an die Bewohner weiterleitet und ihnen so Fernsehen ermöglicht? Diese Frage beschäftigt am Donnerstag (9.00 Uhr) den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Die Verwertungsgesellschaften Gema und Corint Media sehen durch die Weiterleitung der Satellitensignale in einem Seniorenzentrum im rheinland-pfälzischen Dahn Urheberrechte verletzt und haben auf Unterlassung geklagt.

50 Jahre alter Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad sind im Kreis Trier-Saarburg drei Menschen verletzt worden, davon ein 50 Jahre alter Motorradfahrer schwer. Die beiden Insassen des Autos seien am Mittwoch leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Ursache des Unfalles, zu dem es im Einmündungsbereich der B418 und L42 in Ralingen gekommen sei, sei unklar. Die Staatsanwaltschaft Trier gab ein Gutachten zur Rekonstruktion des Unfalles in Auftrag.