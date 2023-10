Ausstellung: 200-jähriges Bestehen des Bremer Kunstvereins

Mehr zum Thema

Bremer Grüne wählen neuen Landesvorstand Die Bremer Grünen wählen am Samstag (ab 10.30 Uhr) einen neuen Vorstand. Wissenschaftlerin Franziska Tell und Drehbuchautor Marek Helsner reichten eine Bewerbung für das Amt ein. Weitere Kandidaturen sind bis zur Abstimmung bei der Landesmitgliederversammlung möglich.