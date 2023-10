„In diesen schrecklichen Tagen stehen wir an Ihrer Seite und fühlen mit Ihnen. In diesen Tagen sind wir alle Israelis“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag.

Mit brüchiger Stimme und langen Pausen wendet sich die Außeministerin an die Terroristen, die immernoch 150 Geiseln festhalten: „Deswegen appelliere ich an dieser Stelle nicht nur als deutsche Außenministerin, sondern als Mensch, als Mutter an die Hamas und ihre Verbündeten: Lassen Sie diese unschuldigen Menschen, lassen Sie diese unschuldigen kleinen Mädchen frei! Es geht hier um Kinder, Mütter, um Väter, es geht hier um Großmütter.“ (dbl)