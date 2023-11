Ausschuss zum Anschlag von Hanau beschließt Abschlussbericht

Mehr zum Thema

documenta-Geschäftsführer: Verschiebung nicht ausgeschlossen Nach dem Rücktritt der Findungskommission ist eine Verschiebung der nächsten documenta aus Sicht der Leitung nicht ausgeschlossen. Die 16. Ausgabe der Kunstausstellung ist für 2027 in Kassel geplant. Traditionell findet die documenta alle fünf Jahre statt. Die Frage nach dem Zeitpunkt steht in der aktuellen Situation nicht an erster Stelle, sagte der Geschäftsführer der documenta, Andreas Hoffmann, am Freitag der Deutsche Presse-Agentur.

Mutmaßlicher Betrüger gefasst: 1,2 Millionen Euro Schaden Nach mutmaßlichen Betrügereien mit einem Schaden von mindestens 1,2 Millionen Euro und Verstößen gegen das Waffengesetz ist ein schon länger gesuchter Mann im südhessischen Seeheim-Jugenheim gefasst worden. Der 64-Jährige soll 2012 in Hongkong an der Gründung einer Scheinfirma beteiligt gewesen sein und zahlungskräftigen Kunden hohe Renditen auf Anlagen versprochen haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Tatsächlich soll er das ganze Geld privat verbraucht haben.