Ausschuss vertagt Entscheidung zum Haushalt 2024

Gewerkschaften und Organisationen warten auf Haushalt Gewerkschaften, Organisationen und Verbände haben eine zügige Entscheidung zum Landeshaushalt 2024 verlangt. Darauf werde seit Wochen gewartet, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, am Freitag in Erfurt. Das zügig hat nicht funktioniert, wir sind in der gleichen Situation wie im vergangenen Jahr.