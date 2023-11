Ausschreitungen bei Fußballspiel: Polizei sucht Zeugen

Mehr zum Thema

„Reichsbürger“-Prozess: Verteidigung plädiert auf Freispruch Im Prozess um Schüsse auf ein Spezialeinsatzkommando im badischen Boxberg fordert die Verteidigung des angeklagten mutmaßlichen Reichsbürgers, ihren Mandanten vom Vorwurf des versuchten Mordes freizusprechen. Zwar habe der damals 54-Jährige im April vergangenen Jahres auf die Beamten geschossen und einen von ihnen schwer verletzt, als ihm diese in seiner Wohnung eine illegal besessene Pistole abnehmen wollten. Allerdings seien die SEK-Beamten rechtswidrig und ohne jede Androhung auf das Gelände eingedrungen, weil der Widerruf des Waffenscheins nicht oder nicht ordentlich zugestellt worden sei, sagte einer der beiden Anwälte am Montag vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart.