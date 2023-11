Aussage von Jeanette Biedermann im Ofarim-Prozess verlegt

Mehr zum Thema

Kretschmer: Scholz muss in Haushaltskrise Führung zeigen Vor der Regierungserklärung zur Haushaltskrise hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Führung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) verlangt. Scholz ist der gewählte Kanzler, er muss führen und sich nicht immer nur treiben lassen, sagte Kretschmer dem Tagesspiegel (Dienstag). Es gehe darum, eine Staatskrise zu verhindern. Die Union sei zur Mitwirkung auf allen Ebenen bereit. Scholz will am Dienstag im Bundestag über die Haushaltskrise der Ampel-Regierung sprechen.