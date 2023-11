Ausläufer von Orkantief sorgen für umgestürzte Bäume in NRW

Die stürmische Wetterlage hat am Donnerstag in NRW vor allem den Bahnverkehr beeinträchtigt. Umgestürzte Bäume sorgten auf mehreren Strecken für Verspätungen und Ausfälle.

Ausläufer eines Orkantiefs haben am Donnerstagmorgen Nordrhein-Westfalen kräftig durchgeschüttelt und für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Windböen warfen Bäume auf Bahngleise. Teilausfälle und Verspätungen waren die Folge.

Die Polizei im Märkischen Kreis berichtete von mehreren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und warnte vor umherfliegenden Gegenständen. Seien Sie also heute früh besonders vorsichtig unterwegs, schrieb sie im Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter).

Im Bahnverkehr waren die Regionen Euskirchen, Remscheid, Mönchengladbach/Viersen, Dorsten, Dortmund und Soest/Werl durch Bäume auf Gleisen und Gegenstände in der Oberleitung betroffen. Auf einigen Strecken dauerten die Sperrungen am Vormittag an. Auf mehreren Dutzend Linien könne es zu Einschränkungen kommen, berichteten die Bahnunternehmen am Morgen im Infoportal zuginfo.nrw.

In Nordrhein-Westfalen ist den ganzen Tag mit stürmischem Wetter zu rechnen. Im Tiefland sind stürmische Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern möglich, im Bergland auch Sturmböen mit 80 Stundenkilometern wahrscheinlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen berichtete. In exponierten Lagen seien auch schwere Sturmböen von 95 Stundenkilometern nicht ausgeschlossen. Am Donnerstagabend beruhige sich die Lage allmählich.