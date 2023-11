Auskunft zeigt Auslastung von Bus und Bahn in Echtzeit an

Mehr zum Thema

Aufnahmequote erreicht: Ukrainer werden weitergeleitet Neu ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine werden derzeit von Sachsen aus in andere Bundesländer weitergeleitet, weil das Land seine Aufnahmequote erreicht hat. Der Freistaat habe mit Stand 24. November 289 Menschen aus der Ukraine mehr aufgenommen, als er laut bundesweitem Verteilschlüssel hätte aufnehmen müssen, teilte die Landesdirektion Sachsen am Freitag auf Anfrage mit. Die Flüchtlinge werden automatisch Bundesländern zugewiesen, die unterdurchschnittlich viele Menschen aufgenommen haben. Die Situation könne sich kurzfristig wieder ändern.