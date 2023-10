Ausgrabungsfunde auf Großbaustelle in Potsdam

Mehr zum Thema

Wachsendes Antisemitismus-Problem an Schulen Der Ansprechpartner des Landes Berlin zu Antisemitismus, Samuel Salzborn, hält ein stärkeres Vorgehen gegen Hass auf Juden und auf den Staat Israel an Schulen für nötig. Antisemitismus muss in den Schulunterricht als festes Themenfeld verankert werden, sagte Salzborn am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Wir kommen nicht umhin, hier nachzusteuern.