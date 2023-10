Was ist dran am Girlfriend- und Boyfriend-Effect?

Tagelang bangt das Tierheim um sein Leben. Pumpkin bekommt Infusionen und alle paar Stunden Mini-Mahlzeiten, damit er wieder zu Kräften kommt. Doch erst jetzt gibt das Tierheim endlich Entwarnung: Pumpkin ist über den Berg.

Er braucht noch immer viel Pflege und ist noch nicht zur Adoption freigegeben, doch das Tierheim ist zuversichtlich. „Dieser kleine Mann ist so stark! Wir sind so stolz auf ihn.“ Und so wie Pumpkin in die Kamera seiner Pflegemama schaut, ist er wohl auch etwas stolz auf sich selbst. (jbü)