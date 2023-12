Ausgelaufenes Heizöl sorgt für massive Verkehrsstörungen

Mehr zum Thema

Industrie verzeichnet deutlich weniger Aufträge Die Industrie im Südwesten hat einen deutlichen Rückgang bei den Aufträgen verbucht. Im Oktober gingen die Aufträge preis- und arbeitstäglich bereinigt im Vergleich zum Vorjahresmonat um 19,8 Prozent zurück, wie das Statistische Landesamt anhand vorläufiger Zahlen am Montag in Stuttgart mitteilte. Von Januar bis Oktober lag das Minus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum demnach bei 12,3 Prozent.

Wetter bleibt ungemütlich: Glatte Straßen und Bahn-Probleme Bahnfahrer leiden schon seit Tagen unter dem Wintereinbruch im Süden Deutschlands, nun dürfte das Wetter auch Autofahrern und Fußgängern erneut zu schaffen machen: Am Montag und in der Nacht zu Dienstag kann es teils spiegelglatt werden, warnt der Wetterdienst.