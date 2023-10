Ausfälle im ÖPNV rund um Frankfurt

Mehr zum Thema

Lastwagen kommt von Fahrbahn ab: A45 stundenlang gesperrt Ein Lastwagen ist am Montagabend auf der Autobahn 45 im Lahn-Dill-Kreis von der Fahrbahn abgekommen und hat damit für eine stundenlange Sperrung gesorgt. Etliche Liter Dieselkraftstoff seien ausgelaufen, teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Warum der 54 Jahre alte Fahrer mit seinem Wagen zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Anschlussstelle Wetzlar-Ost in Richtung Süden von der Fahrbahn abkam, blieb zunächst unklar. Der Mann wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.

Gema-Streit: Weihnachtsmärkte bald ohne „Last Christmas“? Wo Musik gespielt wird, fallen Gebühren an. Das ist nicht neu. Doch von teils zehnfach höheren Rechnungen der Gema wurden zuletzt auch einige Weihnachtsmärkte in Hessen überrascht. Wird die „Stille Nacht“ nun wörtlich genommen?