Auseinandersetzung bei Geburtstagsfeier: Mehrere Verletzte

Mann stirbt bei Autounfall Ein 31-Jähriger ist auf der Landstraße 1045 bei Forchtenberg (Hohenlohekreis) mit dem Auto tödlich verunglückt. Der Mann sei in der Nacht auf Montag mit seinem Wagen auf gerader Strecke links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle.