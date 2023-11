Aus Maßregelvollzug Geflohener in Frankfurt festgenommen

Ein aus einer psychiatrischen Klinik in Baden-Württemberg geflohener Mann ist in Frankfurt gefasst worden. Die Polizei habe ihn dort am Sonntag in den frühen Morgenstunden festgenommen, sagte ein Polizeisprecher in Freiburg. Weitere Details zu den Umständen und Hintergründen konnte er zunächst nicht nennen.

Der 35-Jährige war wegen eines Tötungsdelikts im Maßregelvollzug in Emmendingen untergebracht. Er war am Donnerstagnachmittag laut Polizei vom Klinikgelände getürmt.

Im Maßregelvollzug werden verurteilte Straftäter untergebracht, die aufgrund ihrer Sucht oder psychischen Erkrankungen therapiert werden sollen und nicht ins Gefängnis müssen.