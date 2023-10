Aus für Glitzer-Schminke? Was das Mikroplastik-Verbot der EU für unser Make-up bedeutet

Die EU definiert Mikroplastik als synthetische Polymerpartikel „unter fünf Millimeter, die organisch, unlöslich und schwer abbaubar sind“. Ziel sei es, „die Emissionen von bewusst verwendetem Mikroplastik aus möglichst vielen Produkten zu verringern“. So ist die Verwendung von Mikroplastik beispielsweise in den folgenden Produkten bald verboten:

Granulatmaterial, welches auf künstlichen Sportflächen verwendet wird

Kosmetika: Beispielsweise Produkte für die Exfoliation der Haut (Mikroperlen) „oder die Erzielung einer spezifischen Textur, eines Duftstoffs oder einer bestimmten Farbe“

Detergenzien (ein Stoff, der in Reinigungs- und Waschmitteln enthalten ist)

Weichmacher

Glitter (loser Glitzer, der für Nageldesign oder Make-up benutzt wird)

Düngemittel

Pflanzenschutzmittel

Spielzeug

Arzneimittel

Medizinprodukte

Das Verbot gilt ab dem 15. Oktober 2023. Dadurch sollen weniger Partikel in die Umwelt gelangen, da diese von Kläranlagen nicht zurückgehalten werden können. So verschmutzen sie die Meere. Aus dem Meer wiederum gelangen sie in unsere Lebensmittel.

Lese-Tipp: Unfassbar! So viel Mikroplastik essen wir Woche für Woche