Aus besiegelt: Motorradpilot Tulovic ohne Vertrag für 2024

Der deutsche Motorrad-Rennstall Liqui Moly IntactGP setzt in der neuen Saison nicht mehr auf Lukas Tulovic. Stattdessen geht das Moto2-Team aus Memmingen im nächsten Jahr mit dem EM-Spitzenreiter Senna Agius und Darryn Binder an den Start, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Damit wird 2024 nach aktuellem Stand kein deutscher Stammpilot in der Weltmeisterschaft vertreten sein.

Der derzeit an der Schulter verletzte Tulovic belegt in der Gesamtwertung mit zwölf Punkten den 23. Platz. Schon den Auftakt hatte er aufgrund einer Verletzung verpasst. Wie es für den 23 Jahre alten Eberbacher weitergeht, ist noch unklar. Sein Manager Daniel Todorovic sagte: Wir führen gute Gespräche, und Lukas wird dem Rennsport auch erhalten bleiben. Ich denke, er hätte sich mit seiner Arbeitsethik und Professionalität über die Zeit auch sicherlich in der WM etablieren können, aber die Mechanismen im Profisport können manchmal sehr hart sein und hängen nicht nur von der sportlichen Entwicklung ab.