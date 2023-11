Augsburger Justizpalast mit Bombendrohung lahmgelegt

Mehr zum Thema

Eishockey-Meister München mit Ausfällen Der deutsche Eishockey-Meister Red Bull München muss in der DEL aus Verletzungsgründen weiterhin auf mehrere Stammkräfte verzichten. Nationalspieler Max Daubner, Verteidiger Jonathon Blum und Angreifer Ben Street fallen mit Unterkörperblessuren aus. Nach Vereinsangaben vom Montag müsse Trainer Toni Söderholm voraussichtlich noch zwei bis drei Wochen ohne Daubner und Blum planen. Street soll dagegen in Kürze wieder ins Teamtraining zurückkehren. Youngster Quirin Bader ist nach einer Handverletzung bereits wieder im Trainingsbetrieb.

Planwechsel: Bessere Verbindungen in Franken und Oberpfalz Dichtere Taktraten, modernere Züge: Die Bayerische Eisenbahngesellschaft kündigt an, dass der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn ab 10. Dezember viele Verbesserungen für Ober- und Mittelfranken sowie die Oberpfalz bringen wird.