Augsburg und Nürnberg absolvieren Testspiel

Söder beklagt Zustand der Demokratie in Deutschland Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat nach den Ergebnissen der Landtagswahlen in Hessen und Bayern seine Sorge um den Zustand der Demokratie in Deutschland zum Ausdruck gebracht. Unsere Demokratie ist am Zerfasern und Zersplittern. Und dass in zwei westdeutschen Landtagen die AfD deutlich gestärkt einziehe, sei kein gutes Zeichen, sagte Söder am Montag in München.