Auftragsflaute im Wohnungsbau setzt sich fort

Stolpersteine mit Hakenkreuzen beschmiert: Zeugen gesucht Unbekannte haben Stolpersteine in der Geraer Innenstadt mit Hakenkreuzen beschmiert. Insgesamt seien vom vergangenen Mittwoch bis Donnerstag sieben Stolpersteine beschmiert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Alle Schmierereien seien entfernt worden. Da von den Tätern bislang jede Spur fehlt, bittet die Polizei mögliche Zeugen um Hilfe.