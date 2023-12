Aufträge im Maschinenbau gehen wieder zurück

Mehr zum Thema

Erstes Luchsweibchen in Baden-Württemberg ausgewildert Zum ersten Mal ist ein Luchsweibchen in Baden-Württemberg ausgewildert worden. Seine Mission: Arterhalt. Bislang lebten fünf männliche Luchse im Südwesten, erklärte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) am Freitag im Nordschwarzwald. Damit sich ein Luchsbestand entwickeln könne, brauche es weibliche Tiere. Mit der heutigen Auswilderung starten wir somit auch ein neues Kapitel des Artenschutzes in Baden-Württemberg.