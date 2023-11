Auftakt für Eishockey-Vizeweltmeister beim Deutschland Cup

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet gegen Dänemark in den Deutschland Cup. Für den Vizeweltmeister ist die Partie an diesem Donnerstag (19.45 Uhr/Magentasport) in Landshut das erste Spiel seit dem überraschenden WM-Silber vom Mai im finnischen Tampere. Bundestrainer Harold Kreis nominierte eine Mischung aus wenigen etablierten Profis, zahlreichen Neulingen und einigen Rückkehrern. Die weiteren Gegner des Titelverteidigers sind am Samstag (18.00 Uhr) Österreich und am Sonntag (14.30 Uhr) die Slowakei.