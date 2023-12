Aufsteiger Heidenheim bei Pokalsieger Leipzig gefordert

Mehr zum Thema

Eritrea-Fest in Stuttgart: Großeinsatz der Polizei Bei einer Eritrea-Veranstaltung im September in Stuttgart gab es schwere Ausschreitungen. Die sollen nun verhindert werden. Die Polizei ist mit massiven Kräften vor Ort.

Glatteis: Flugzeug aus Stuttgart rutscht weg Wegen Glatteis ist eine Eurowings-Maschine am Mittwochabend nach ihrer Landung am Hamburger Flughafen ins Rutschen gekommen. Verletzt wurde dabei niemand, wie eine Sprecherin des Airports der Nachrichtenagentur dpa sagte. Der Flughafenbetrieb sei danach normal weitergegangen.