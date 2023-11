Aufruf zu Warnstreik bei Schrott- und Recycling-Betrieb SRW

Mehr zum Thema

Freiberger Forscher: Neue Quellen für Gallium und Germanium Im Ringen um mehr Unabhängigkeit von China bei der Versorgung der Industrie mit den Rohstoffen Gallium und Germanium nehmen Freiberger Forscher alte Deponien in den Blick. Wir sind längst in einem Stadium, in dem wir Deponien und Bergbauhalden als technische Lagerstätten für Rohstoffe begreifen, die damals nicht wirtschaftlich zu gewinnen waren, sagte Professor Martin Bertau, Direktor des Instituts für Technische Chemie der Bergakademie Freiberg, der Deutschen Presse-Agentur. Heute haben wir die richtigen Technologien dafür.