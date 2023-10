Wenn Patrick Heinrich (spielt Erik) und Felix van Deventer (spielt Jonas) am Set von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu zweit vor der Kamera stehen, kann es schon mal ziemlich turbulent werden. Dann wird nämlich geprustet, gekichert und gelacht, was die Lungen hergeben. „Wenn wir zusammen spielen, ist das immer auf Messers Schneide“, verrät Patrick im offiziellen GZSZ-Podcast (hier auf RTL+ streamen). Mit Felix macht ihm das Ganze so viel Spaß, dass er sich richtig zusammenreißen muss, um die Szene nicht zu versauen. Und was passiert, wenn man(n) versucht eine Lachattacke zu verbergen? Im Falle von Patrick fängt man an „zu schwitzen“ und „innerlich nervös“ zu werden. Oha!