Aufräumen nach schwerer Sturmflut an der Ostsee

Hunderte beschädigte Jachten, Sicherungsarbeiten an Deichen: Die Ostsee-Sturmflut hat teils ein Bild der Zerstörung hinterlassen. Nun geht es um Konsequenzen.

Der Olympiahafen in Kiel-Schilksee liefert drei Tage nach der schweren Ostseesturmflut immer noch ein Bild der Verwüstung. Von einer Segeljacht ragt nur noch der Bug aus dem Wasser, von anderen lediglich der Mast. Vor Ort sind Menschen am Montag mit ersten Bergungsarbeiten beschäftigt. Ab Dienstag soll ein Schwimmkran helfen, gesunkene Jachten wieder aus dem Wasser zu holen.

Allein die Hamburger Pantaenius Yachtversicherung rechnet mit 400 Schadensfällen wegen beschädigter oder gesunkener Jachten. An den Hotspots sind sicherlich 30 Prozent davon Totalverluste, sagte Vertriebsleiter Dirk Hilcken der Deutschen Presse-Agentur. Er schätzte, dass an der gesamten deutschen Ostseeküste rund 2000 Jachten Opfer der Sturmflut geworden sind. Die Lage ist für uns fast apokalyptisch.

Viele Schäden gebe es nicht nur in Schilksee, sondern auch in Heiligenhafen, in Wendtorf, in Maasholm, in der Flensburger Förde und an kleineren Standorten, sagte Hilcken. Riesige Schäden gebe es in Damp. Die Schiffe sind auf die Stege geschlagen, sind deswegen leck gegangen. Sie seien zudem gegeneinander gerieben. Die Versicherung hat nach Angaben von Hilcken bei Segeljachten im Norden einen Marktanteil von 30 bis 50 Prozent.

Zur Schadenshöhe konnte Hilcken noch keine Angaben machen. Auch die schleswig-holsteinische Landesregierung hatte noch keine Schätzung über die Höhe der an der Ostseeküste entstandenen Schäden. Der Leiter des Stabes Katastrophenschutz im Innenministerium hatte aber früh von einer dreistelligen Millionenhöhe gesprochen.

Die Stadt Kiel geht von Schäden in zweistelliger Millionenhöhe aus. Von Dienstag an sollen gesunkene Jachten in Schilksee mit Hilfe eines Schwimmkrans geborgen werden, wie eine Stadtsprecherin sagte. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hatte am Sonntag von einem Desaster und mehr als 35 gesunkenen Booten gesprochen. Am Montagnachmittag wollte sich Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) in Kiel ein Bild von den Schäden machen.