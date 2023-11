Auffahrunfall zweier Autos: Vier Leichtverletzte

Mehr zum Thema

Leonhardifahrten in Bayern: Kardinal Marx in Bad Tölz Zu Ehren des Heiligen Leonhardi, des Schutzpatrons der Nutztiere, finden am Montag an mehreren Orten in Südbayern wieder Leonhardifahrten und -ritte statt. In Bad Tölz (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen), Kreuth (Landkreis Miesbach) oder Rimsting (Landkreis Rosenheim) ziehen Hunderte Pferde festlich geschmückte Wagen durch die Straßen.

Sprunggelenksverletzung: Trainingspause für Nürnbergs Flick Fußball-Profi Florian Flick muss für einige Tage mit dem Training beim 1. FC Nürnberg aussetzen. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich beim 1:2 gegen den FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende eine leichte Kapsel-Band-Verletzung am Sprunggelenk zugezogen, wie der Zweitligist mitteilte. Dies bedeute eine mehrtägige Trainingspause. Wie lange genau Flick ausfällt und ob ein Einsatz im Auswärtsspiel beim SC Paderborn am Samstag (13.00 Uhr/Sky) möglich ist, blieb zunächst offen.