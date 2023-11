Auffahrunfall: Rettungswagen beteiligt

Mehr zum Thema

Orkantief an Ärmelkanal nur abgeschwächt in Niedersachsen Das an der französischen Atlantikküste und am Ärmelkanal aufziehende Orkantief wird nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur in stark abgeschwächter Form Deutschland erreichen. Am Donnerstag könne es von der Nordsee bis zum Saarland bis in tiefere Lagen sowie im Bergland teils stürmisch werden, teilte der DWD am Mittwoch mit. In der Nacht nimmt das Tief in Niedersachsen Fahrt auf, mittags erreicht es den Höhepunkt und flacht dann schon ab, sagte ein Meteorologe in Hamburg. Im Binnenland könnten Bäume umfallen oder Gerüste wegfliegen, warnte er.