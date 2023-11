Auffahrunfall auf der A8: Vollsperrung am Irschenberg

Mehr zum Thema

Watzke vor Duell gegen Bayern: Fehler auf Minimum reduzieren Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke glaubt an ein hart umkämpftes Spitzenspiel an diesem Samstag gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. Das wird immer knapp sein, und das wird auch diesmal knapp sein, sagte Watzke im Interview des Pay-TV-Senders Sky: Das wird ein Spiel sein, in dem du versuchen musst, deine Fehler auf ein Minimum zu reduzieren. Beide Mannschaften kennen sich sehr gut, und das wird ein enges Spiel auf hohem Niveau.