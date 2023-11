Auffahrunfall auf der A8: Frau schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 ist eine Frau in einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gab es am Mittwoch an der Stelle zwei Unfälle: Erst kollidierte ein Lastwagen mit einem Auto, als der Laster die Spur wechselte. Dann fuhr eine 28-Jährige nahezu ungebremst auf den Unfall-Lkw auf, als sie versuchte, die Spur zu wechseln. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau aus dem Wagen, ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte ins Krankenhaus.

Die A8 war im Bereich der Ausfahrt Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) in Fahrtrichtung München zunächst gesperrt, ist nun aber wieder freigegeben. Den Angaben der Polizei zufolge hatte sich der Verkehr zwischenzeitlich kilometerlang gestaut.