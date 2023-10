Auffahrunfall auf A5: Auto fängt Feuer

Mehr zum Thema

Verfassungsbeschwerde nach Einsatz in Flüchtlingsunterkunft Ein ehemals in einer baden-württembergischen Aufnahmeeinrichtung untergebrachter Flüchtling hat wegen eines Polizeieinsatzes zu seiner Abschiebung im Jahr 2018 eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Wie das Bundesverfassungsgericht bestätigte, wurde die mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) und Pro Asyl eingereichte Beschwerde am Donnerstag erhoben. Sie richtet sich den Organisationen zufolge gegen ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil vom Juni dieses Jahres, das nach ihrer Auffassung das Grundrecht auf Schutz der Wohnung verletzt habe.