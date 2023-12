Auffahr- und Wildunfall: 11.000 Euro Schaden

Mehr zum Thema

Auftakt für Bergparaden: „positiver Stress“ für Vereine Die Bergparaden gehören für viele Menschen in Sachsen zum Advent wie Stollen, Weihnachtsmärkte und Schwibbögen in den Fenstern. Nun rufen die Aufzüge wieder die jahrhundertealten Bergbautraditionen wach. Dabei erweisen sie sich alljährlich als große Besuchermagnete.