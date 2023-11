Aufarbeitungs-Kommission von Missbrauch: Bericht vorgelegt

Mehr zum Thema

Auto stößt mit Linienbus zusammen: Fünf Verletzte Bei einem Unfall mit einem Linienbus und einem Auto im Landkreis Bad Dürkheim sind fünf Menschen verletzt worden - darunter ein Kleinkind sowie zwei Schüler. Das Auto war am Dienstag aus zunächst ungeklärter Ursache am Ende einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und anschließend mit dem Bus zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.