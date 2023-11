Auf Stauende gefahren: 41-Jähriger tödlich verunglückt

Bei einem Auffahrunfall auf der A61 bei Frankenthal (Pfalz) ist am Mittwoch ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 41-Jährige war am Ende eines Rückstaus aufgrund einer Baustelle auf den Auflieger eines Lastwagens gefahren, teilte die Polizeiautobahnstation Ruchheim am Mittwoch mit. Der Mann wurde dabei eingeklemmt und starb an der Unfallstelle. Die Hauptfahrbahn der Autobahn wurde vorübergehend gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal zog einen Gutachter hinzu, die Ermittlungen dauern an.