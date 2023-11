Auf ewig in Bernstein: Spezialschau in Jena

Mehr zum Thema

EnviaM erhöht Strompreis für Wärmepumpen: Gaspreis sinkt Der Energieversorger EnviaM erhöht für Besitzer von Wärmepumpen und Wärmespeichern den Strompreis. Zum 1. Januar steige der Preis für Wärmepumpenstrom um 4,21 Cent auf 33,10 Cent je Kilowattstunde brutto, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das ist ein Plus von etwa 15 Prozent. Auch der Strompreis für Wärmespeicher wird den Angaben zufolge um 4,83 Cent angehoben: Für einen Durchschnittshaushalt, der bisher 2240 Euro bezahlt habe, seien dies - ohne Auswirkungen der Wärmepreisbremse - dann voraussichtlich 367 Euro mehr im Jahr.