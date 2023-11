„Auf eigenen Füßen“ - Messe erholt sich von Pandemiejahren

Mehr zum Thema

Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt Ein Fußgänger ist am Donnerstag im Landkreis Bergstraße bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden. Als der 83-Jährige am Morgen einen Zebrastreifen in Heppenheim überquerte, erfasste ihn ein 49-jähriger Fahrer mit seinem Pkw, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb dort später. Wie es zu dem Zusammenstoß gekommen ist, ermittelt die Polizei. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der betroffene Abschnitt auf der Darmstädter Straße gesperrt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Nach Einsturz von Kirchendach: Provisorium wird aufgebaut Über drei Wochen nach dem Einsturz eines Kirchendachs in Kassel wird an dem Gebäude ein Provisorium eingesetzt. Bis Weihnachten werde die Elisabethkirche komplett überdacht sein, sagte ein Sprecher des Bistums Fulda am Donnerstag. Zunächst wurde der Bereich der Empore und der Orgel eingedeckt. Anschließend soll der Rest der Kirche eingerüstet werden, um weitere Dachelemente montieren zu können.