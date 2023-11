Auf diesem Bild ist „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Caro Robens nicht zu erkennen

„Was man nicht so alles wiederfindet. Lang, lang ist es her“, schreibt Caro Robens zu ihrem neuesten Instagram-Post. Die Ex-„Sommerhaus der Stars“-Kandidatin überrascht ihre Fans immer wieder mit neuen, ausgefallenen Looks. So kennen ihre Fans sie aber noch nicht allzu gut: Als kleines Mädchen mit strahlend blauen Augen und goldenen Locken.

Auf dem Kinderfoto steht Caro im Badezimmer, putzt sich mit der einen Hand die Zähne und stemmt die andere Hand in die Hüfte. Einfach nur süß!