Auf der Fahrerseite gerammt: 63-Jährige stirbt bei Unfall

Politik befasst sich mit gewaltsamem Tod von Siebenjährigem Nach dem Tod eines siebenjährigen Jungen in Bremen will die Politik klären, ob es vorab Hinweise auf eine Gefährdung gab. Dazu wolle das Bremer Jugendamt neue Hintergründe im Fall des vor rund drei Wochen getöteten Jungen mitteilen, berichtete buten un binnen von Radio Bremen (Freitag). Die Sozialdeputation der Stadt Bremen werde am Mittag zu einer nicht-öffentlichen Sondersitzung zusammenkommen. Der 46 Jahre alte Vater des Jungen steht unter Verdacht, zunächst den Siebenjährigen getötet und dann sich selbst schwer verletzt zu haben. Er kam in ein psychiatrisches Krankenhaus. Gegen den Mann wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.

Onay: Diskriminierung von Sinti und Roma „frustrierend“ Eine Studie von 2021 zeigt: Sinti und Roma werden in Hannover diskriminiert. Oberbürgermeister Onay mahnt an, das Bewusstsein für Rassismus und Diskriminierung zu schärfen. Er will den Fehler aber nicht nur bei den Sachbearbeitern suchen.