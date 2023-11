Auf den letzten Drücker: Erneutes Treffen Ramelow und Voigt

Seit Monaten wird über den Landeshaushalt für das Wahljahr 2024 in Thüringen gestritten. Nun ist die rot-rot-grüne Minderheitsregierung auf die CDU zugegangen. Ob es eine Lösung gibt, könnte sich in dieser Woche entscheiden.

Die Kompromisssuche zum Landeshaushalt 2024 geht in die nächste Runde. Nach den Vorschlägen der Regierung, beträchtliche Korrekturen im Haushaltsentwurf vorzunehmen, will sich der Oppositionsführer im Landtag, CDU-Fraktionschef Mario Voigt, noch in dieser Woche mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) treffen. Er wolle Ramelow zu einem Gespräch einladen, um eine Lösung zu finden, sagte Voigt am Mittwoch in Erfurt. Als Termin für ein mögliches Treffen nannte er diesen Freitag. Mein Ziel ist, dass Thüringen einen Haushalt hat, so Voigt.

Ramelow bestätigte auf Anfrage eine Einladung von Voigt. Und ich werde sie annehmen, äußerte der Regierungschef.

Ramelows Minderheitsregierung von Linke, SPD und Grünen, aber auch die CDU-Fraktion stehen unter Zeitdruck, weil an diesem Freitag der Haushaltsausschuss des Landtags tagt. Eigentlich will er die Weichen für die Verabschiedung des Etats mit der Beratung von einigen Hundert Änderungsanträgen stellen.