Aue verlängert mit Barylla bis 2027

RB Leipzig zum Wintercamp nach Spanien RB Leipzig wird sich im Januar in Spanien auf das Restprogramm der Fußball-Bundesliga vorbereiten. Der Club teilte am Donnerstag mit, dass die Mannschaft von Trainer Marco Rose vom 2. bis 7. Januar in La Manga trainieren werde. Im Rahmen des Camps ist zudem ein Testspiel geplant. Gegner und Termin sind allerdings noch offen. Im vergangenen Winter war Leipzig nach Abu Dhabi gereist.