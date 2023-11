Gegen 14.20 Uhr ruft Mounir geistesgegenwärtig die Feuerwehr, berichtet er. „Ich habe Rauch gesehen und sofort die Feuerwehr kontaktiert, weil ich ein schlechtes Gefühl hatte. Und das hat sich dann bestätigt“, schildert der 12-Jährige. Als die Feuerwehr eintrifft ist klar: In der Wohnung brennt es. Einsatzkräfte aus Aue, Alberoda, Bad Schlema und Lößnitz sind in der Lindenstraße im Einsatz, insgesamt 38 Rettungskräfte mit zehn Fahrzeugen.

Besonders bemerkenswert: „Die Kinder haben sehr sicher den Notruf abgesetzt, trotz der Tatsache, dass Erwachsene gesagt haben, das wäre nicht nötig“, hebt Tobias Dorst, Einsatzleiter der Feuerwehr Aue, hervor. Was für eine Helden-Aktion!

Besonders dramatisch an der Situation: In der Wohnung hält sich ein Kind auf! Doch ein Mieter des Wohnhauses reagiert ebenfalls blitzschnell – und rettet es bereits aus der Wohnung, bevor die Rettungskräfte eintreffen. Mit Leitern können die Feuerwehrleute vier Katzen aus den Flammen retten, für zwei Vögel kommt die Hilfe allerdings zu spät. Sie verenden in der Wohnung.