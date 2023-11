Aue dank Bär im Schnee stark, Rückschlag für Halle

Mehr zum Thema

Mehrere Verletzte nach Schlägereien in Jena Bei Schlägereien sind am Wochenende in Jena mehrere Menschen verletzt worden. In der Nacht zum Sonntag wurden fünf Männer bei einem Imbiss angegriffen, wie die Polizei in Jena am Sonntag berichtete. Die Männer im Alter von 33 bis 46 Jahren hätten in einem geparkten Auto gesessen, als eine Gruppe von acht jungen Männern zunächst von außen gegen den Wagen geschlagen habe.