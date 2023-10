Audi-Dieselskandal: Spanische Klägerin bekommt Schadenersatz

Mehr zum Thema

Frau bedroht Feuerwehr: Polizei schießt auf 52-Jährige Weil eine 52-Jährige in Bayreuth zuerst die Feuerwehr und dann die hinzugerufene Polizei bedrohte, schossen die Beamten. Dabei wurde die Frau verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie sei jedoch nicht in Lebensgefahr, hieß es.

1,5 Tonnen schwerer Tank von Baustelle gestohlen Ein 1,5 Tonnen schwerer gefüllter Tank ist von einer Baustelle in Würzburg gestohlen worden. Für die Tat muss wegen des Gewichts ein geeignetes Fahrzeug genutzt worden sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In dem Tank befanden sich etwa 700 Liter Diesel. Die Polizei suchte zunächst nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Es entstand ein Schaden von 6500 Euro. Beim Diebesgut handelte es sich um eine sogenannte Tankbombe - also einen meist mobilen Vorratsbehälter für Kraftstoffe.