Auch Störungen bei der Ostdeutschen Eisenbahn möglich

Anhalt geht von sicheren Zusagen für Intel-Förderung aus Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt setzt Sachsen-Anhalt auf die gegebenen Zusagen des Bundes zu den Milliarden-Hilfen für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg. Die Landesregierung geht davon aus, dass die bestehenden vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Bundesregierung und Intel natürlich weiterhin Gültigkeit besitzen, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch auf Nachfrage.

