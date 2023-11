Auch Stadler fällt bei Wahl zu Ausschuss-Chef durch

Mehr zum Thema

Rathaus-Wiederaufbau in Straubing wird deutlich teurer Der Wiederaufbau des abgebrannten Straubinger Rathauses dürfte aktuellen Schätzungen zufolge rund 58,5 Millionen Euro kosten - und somit zwölf Millionen Euro mehr als veranschlagt. Gründe seien unter anderem allgemeine Baukostensteigerungen sowie besondere Herausforderungen angesichts der teils schlechten Bausubstanz des Gebäudes, wie Architekt Andreas Hild und Statiker Bernd Mittnacht in der Stadtratssitzung am Montagabend erläuterten. Die Fertigstellung könnte sich von 2025 auf 2026 verschieben.