Auch Kundendaten bei Rostocker Straßenbahn AG gehackt

Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern gestiegen Ein saisonal rückläufiges Tourismusgeschäft und eine allgemein schwache Konjunktur haben die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern steigen lassen. Wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel am Donnerstag mitteilte, waren im November landesweit 62.400 Menschen als arbeitslos gemeldet. Das waren 1900 mehr als im Oktober. Noch deutlicher fiel der Zuwachs im Vergleich zum November 2022 aus mit einem Plus von 2700. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 7,6 Prozent.