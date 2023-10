Auch Drohmail an Mannheimer Schule: Keine Durchsuchung nötig

Mehr zum Thema

Bezug zu Israel und den Palästinensischen Gebieten Baden-Württemberg hat mit Israel vielfältige Bande, vor allem in den Bereichen Bildung und Wissenschaft. Bei den Exporten nach Israel dominieren nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes vom Montag in Stuttgart vor allem Maschinenbau, Automobilindustrie und Pharma. Im Gegenzug importiert Baden-Württemberg aus Israel vor allem in den Bereichen Chemie, Datenverarbeitung und Pharma.

Notunterkunft für Asylsuchende in Messe Offenburg eröffnet In der Messe Offenburg sollen künftig bis zu 400 Geflüchtete untergebracht werden. Ab diesem Dienstag bis Ende Februar 2024 stehe die Halle 1 der Messe für die Notunterkunft zur Verfügung, teilte das Regierungspräsidium Freiburg am Montag mit. Dort sind demnach 200 Doppelstockbetten nebst Sichtschutz aufgebaut, die Betreuung übernimmt der Malteser Hilfsdienst. Darüber hinaus wird für Verpflegung, medizinische Versorgung und Sicherheit gesorgt. Sachspenden werden laut dem Präsidium nicht benötigt.