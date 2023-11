Attacke mit Teppichmesser: Angeklagter spricht von Notwehr

Mehr zum Thema

Totschlagsversuch und Vergewaltigung: 26-Jähriger schweigt Wegen versuchten Totschlags, Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung hat sich seit Dienstag ein 26 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt ihm zur Last, eine 34-jährige Drogenabhängige in einem Waldstück bei Usingen im Taunus gewürgt und geschlagen zu haben. Zuvor kam es demnach zum Geschlechtsverkehr. (AZ 3690 Js 237124/22).