Attacke auf Schüler gefilmt: Jugendliche in Verdacht

Trickbetrüger festgenommen: Durchsuchungen in drei Ländern Die Polizei hat bei Durchsuchungen gegen eine mutmaßliche Bande von Trickbetrügern in Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen insgesamt sieben Beschuldigte festgenommen. Die Verdächtigen sollten noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei in Bremen mitteilte. Weitere Angaben zu ihrer Identität machten die Ermittler nicht. Insgesamt stehen demnach zehn Männer und zwei Frauen im Verdacht, seit Mitte vergangenen Jahres in Bremen und im Bremer Umland ältere Menschen um Geld betrogen zu haben. Sie sollen sich dabei als Polizisten, Bankmitarbeiter oder Staatsanwälte ausgegeben haben und so von ihren Opfern insgesamt mindestens eine viertel Million Euro erbeutet haben.